Foto: Pixabay - Menor foi abordado durante patrulhamento da PM

Uma mulher, de 50 anos, teria sido estuprada na noite desta terça-feira (08) por um motorista de aplicativo, de 28 anos, no bairro Borboleta em Juiz de Fora. Ninguém foi preso

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima contou que estava a caminho da casa da sobrinha quando o motorista passou direto pelo local de destino e a levou para um local ermo. Neste momento ele consumou o estupro e fugiu.

Ainda, de acordo com o boletim, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde foi atendida e medicada. O exame realizado pra constatar o estupro teve resultado inconclusivo para conjunção carnal e ato libidinoso.

A PM localizou a residência do suspeito e em contato com a esposa dele colheu todos os dados e continua no rastreamento do mesmo.

Tags:

aplicativo | estupro | Justiça | São Paulo | Sociedade