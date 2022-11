Internet - Ocorrência

Um homem, de 21 anos, matou o próprio irmão, de 27 anos, a facadas na noite desta quarta-feira (09) no bairro Nossa Senhora de Lourdes, zona sudeste de Juiz de Fora.

Segundo o boletim e ocorrência da Polícia Militar, o pai dos irmãos relatou que os filhos brigaram pelo fato da vítima estar usando uma blusa e um boné do suspeito, momento em que este pegou uma faca e golpeou várias vezes o irmão que morreu na hora. A faca do crime foi apreendida e a perícia realizou os trabalhos no local.

Ainda, de acordo com o boletim, o suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado. A PM segue no rastreamento do mesmo.





