Divulgação PJF - Praça foi o primeiro local a ser visitado pelo projeto, que será retomado após o período eleitoral

A primeira edição do Câmara Móvel após o recesso do período eleitoral será realizada nesta sexta-feira (11), na Praça Jeremias Garcia, em Benfica, na Zona Norte. A iniciativa ocorrerá entre as 9h e as 17h. A população local terá acesso a serviços e o atendimento da Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) gratuitamente. A Praça foi o primeiro local visitado pelo projeto esteve, a intenção, conforme a Casa Legislativa é de que, até o fim do ano, a unidade consiga chegar a bairros nos quais ainda não esteve.



A ação da cidadania oferece orientações jurídicas e sobre os benefícios da assistência social, atendimento sobre direitos do consumidor e da mulher, agendamento para emissão de documentação (RG e CPF). Em parceria com universidades particulares e institutos, o público poderá cuidar da beleza, com corte de cabelo e design de sobrancelha, e da saúde fazendo o teste de glicemia e aferição de pressão arterial.

Desde novembro de 2021, o projeto da Câmara Municipal já passou por 21 bairros, circulando pelas regiões norte, sul, leste, oeste, sudeste e nordeste de Juiz de Fora - e alcançou até a Zona Rural em Valadares, aproximando a população dos serviços oferecidos na Casa Legislativa.