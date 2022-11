PJF - Saiba como fica o funcionamento da PJF este semana de feriado

A Prefeitura de Juiz de Fora publicou nesta quinta-feira (10), uma portaria onde será adotado o ponto facultativo parcial nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo deste ano. De acordo com a portaria, será concedido ponto facultativo aos servidores da Administração Direta e Indireta do Município de Juiz de Fora, inclusive Autarquias e Fundações.

Ainda de acordo com o documento, os servidores devem cumprir a jornada de trabalho horas antes dos jogos e compensar o tempo restante da jornada mediante a combinação do servidor e o gestor da unidade administrativa em que é lotado.

Segundo a PJF, no dia 24 de novembro (quinta-feira) o expediente será das 7h às 13h, no dia 28 de novembro (segunda-feira), das 07h às 11h e no dia 02 de dezembro (sexta-feira), das 07h às 13h.

Servidores da Cesama, Empav e Emcasa deverão ter um calendário próprio onde serão estabelecidos os pontos facultativos. Escolas Municipais, cujo calendário escolar aprovado pela Secretaria de Educação preveja o dia do ponto facultativo como dia letivo.

Tags:

Calendário nacional | Feriados | Ponto facultativo