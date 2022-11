Renan Ribeiro - Tempestades devem continuar sendo registradas na Zona da Mata

As condições propícias para a ocorrência de chuvas como foram registradas no entre a segunda (7) e a terça-feira (8) na Zona da Mata, que causaram uma série de prejuízos para a região, vão continuar durante o fim de semana, se estendendo até o feriado na terça-feira (15). De acordo com o professor de geografia e administrador do perfil @tempoeclimajf, Renan Tristão, a primavera atípica, continuará com a possibilidade de temporais com granizo.

No fim de semana, o clima deve ser marcado por pancadas de chuva, trovoadas, picos de chuvas fortes em alguns pontos. “As temperaturas mínimas devem ficar entre os 16 graus e 17 graus, enquanto as máximas devem ficar entre 26 graus e 28 graus. Não creio que elas cheguem aos 30 graus, o que significa calor moderado, abafado, como tendência para os próximos dias”, afirma Renan.

Segundo o professor, o que favorece essas condições são as correntes de ar do oceano, que favorecem a propagação de frentes frias e áreas de baixa pressão atmosférica, que cruzam a região e causam instabilidade no tempo, de forma atípica para o período.

“As pessoas precisam continuar atentas a essas previsões de chegadas de frente fria, de deslocamentos de baixa pressão, conhecidos como cavados. No decorrer deste restante da primavera, vamos ter outras ocorrências de temporais. Nessa temporada estão ocorrendo esses choques de massas de ar, que causam as tempestades.”