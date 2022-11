Arte Acessa - Voce na Acessa

Após a publicação de questionamentos e dúvidas de empresários responsáveis por realização de mudanças no "Você na Acessa" publicado na quarta-feira (9), a Prefeitura de Juiz de Fora informou por meio de nota, que o decreto que regulamenta o transporte de cargas no município foi criado com previsão de entrar em vigor em 60 dias para, entre outros motivos, ouvir as possíveis contribuições dos agentes interessados e aperfeiçoar a sua implementação.

Em função das dúvidas e queixas que surgiram após a publicação do decreto, a Prefeitura instituiu na noite desta quinta-feira (10), dentro dessa perspectiva de construção coletiva, um Grupo de Trabalho para deliberações, estudos e aperfeiçoamento acerca das operações de carga e descarga no município de Juiz de Fora.