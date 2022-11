PMMG - Reprodução

Na noite desta quinta-feira (10) os policiais militares da 49ª Companhia Tático Móvel do 27 Batalhão apreenderam mais de 100 munições, carregadores e um Kit Roni, equipamento capaz transformar arma como pistola em armamento com poder para disparar rajadas de tiros, por exemplo, uma submetralhadora. A apreensão deste elemento é rara de ocorrer. A ação policial aconteceu no Bairro Monte Castelo Zona Norte de Juiz de Fora e culminou também com a a apreensão de um veículo importado blindado e clonado, carregadores e outros materiais.

FOTO: PMMG - Reprodução

Os militares receberam a informação que um indivíduo, já conhecido no meio policial, estaria transitando de carro pelo bairro portando uma arma de fogo. A equipe Tático Móvel se deslocou para o endereço e avistou o suspeito. O homem não acatou as ordens dadas pela guarnição policial para parar e ameaçou usar sua arma de fogo, momento em que os policiais efetuaram disparos, mas não o atingiram.



A PM informou que ele fugiu em seguida acelerando o veículo e utilizando de manobras perigosa e foi perseguido até um local conhecido como “Cruzeirinho” no Bairro Monte Castelo.

Logo depois, os policiais encontraram o veículo, que estava perto do prédio onde residia o suspeito. Os militares encontraram o portão e a porta do apartamento abertos, sendo visualizado certa quantidade de munições. Ao entrarem no imóvel os militares localizaram o restante do material.

Foram apreendidos um Kit Roni com Luneta, Lanterna e Bandoleira, oitenta e quatro munições calibre 9 milímetros, vinte e nove munições calibre 38 milímetros, dois carregadores de Pistola Glock 9 milímetros, além de um porta carregador de pistola e caixa de armamento da marca Glock.

Com o apoio de policiais da 4ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, foi constatado que o veículo era clone de um carro emplacada no município de Ipatinga (MG) e que o mesmo havia sido roubado na cidade do Rio de Janeiro no dia 11 de outubro deste ano.

FOTO: PMMG - Reprodução

O suspeito ainda não foi localizado e os materiais foram entregues na delegacia.