Foto: Prefeitura de Juiz de Fora - Serviço de limpeza urbana não irá funcionar durante o feriado

O serviço de coleta seletiva e domiciliar do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) serão interrompidas durante o feriado da próxima terça-feira (15). De acordo com a PJF, durante o feriado, será suspenso o funcionamento dos serviços de ecopontos e coleta de pneus, na Rua Bartolomeu dos Santos, entre os bairros Benfica e São Damião, e de recolhimento de restos da construção civil, na Rua Diva Garcia, no Linhares; na Rua José Apolônio dos Reis, s/n, em frente ao Estádio Municipal, no bairro Aeroporto; e na Rua Antônio Weitzel s/nº (em frente ao número 710), no bairro Barbosa Lage. O setor administrativo terá suas atividades interrompidas na segunda-feira, 14, e também durante o feriado.

Nas feiras livres, o serviço de varrição irá atender os bairros Francisco Bernardino e Mariano Procópio, e atuará em esquema de plantão na região Central da cidade. O setor de capina também funcionará em esquema de plantão na terça-feira.

As atividades executadas pelo Demlurb serão retomadas normalmente na quarta-feira, 16.

Pedidos de limpeza de vias, bem como de córregos, roçada, capina e demais serviços relativos a intervenções e melhorias urbanas, podem ser feitos pelo Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário, que atende demandas urbanas da população através do número (32) 3690-7241 via telefone ou WhatsApp.

Solicitações de recolhimento de móveis e eletrodomésticos, destinados à doação através do programa “Da Minha Casa Para Sua Casa”, deverão ser feitas pelo telefone (32) 98466-6763.