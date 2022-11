Internet - Ocorrência

O corpo de um homem foi encontrado na MG-353, no Distrito de Monte Verde, em Juiz de Fora, na manhã desta segunda-feira (14). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), os agentes foram acionados após um motorista e cobrador, terem passado no exato local onde o corpo foi encontrado, por volta das 04h. Eles desceram do coletivo e viram a vítima caída no chão sob uma possa de sangue. O SAMU foi acionado e constatou a óbito. Não há informações sobre as causas da morte.

.

Tags:

acidente | MG-353 | Monte Verde