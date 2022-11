Arquivo - Jovem morto a tiros em Conselheiro Lafaiete

Um homem foi morto a tiros na Rua Heitor Santos Júnior, no bairro Linhares, região leste de Juiz de Fora. De acordo com informações preliminares da PM, o homem foi alvejado com diversos tiros de arma de fogo em um condomínio residencial. O SAMU constatou a morte da vítima. Não há informações sobre a identidade do homem e nem sobre quem poderia ter cometido o crime. A ocorrência está em andamento.