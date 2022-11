Foto: PMMG - Materiais apreendidos pela PM durante a operação

Um adolescente de 13 foi apreendido por tráfico de drogas no bairro Vila Alpina, região leste de Juiz de Fora. De acordo com a PM, durante um patrulhamento no local, um menor de 16 anos e o jovem de 18 anos foram vistos entrando em um terreno e pulando um muro, dando acesso a um imóvel. Dentro da casa, os militares encontraram um outro adolescente de 13 anos. Dentro da casa foram encontrados 341 buchas e 160 papelotes de maconha, 13 tabletes de cocaína, um rádio comunicador, dois celulares, uma arma artesanal, material para embalar drogas, R$ 335 em dinheiro. O adolescente de 16 e o jovem de 18 anos fugiram.

