PJF - Reprodução

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) publicou nesta quinta-feira (17) a convocação para contratação de agentes de combate a endemias aprovados no processo seletivo simplificado (Edital nº 455-SRH). Os candidatos convocados devem comparecer à recepção da Secretaria de Recursos Humanos (SRH) até as 18h desta sexta-feira (18) devendo os convocados apresentarem documento de identificação original com foto, para manifestação de interesse pela vaga e agendamento do exame médico admissional, que deverá ser concluído no prazo de até 30 dias corridos, de acordo com as disposições contidas no edital. A SRH funciona no prédio sede da PJF, na Av. Brasil, 2001, 8º andar, Centro.



A listagem foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município (Atos do Governo) e pode ser conferida aqui.