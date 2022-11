Foto: Angeliza Lopes - Previsão para o fim de semana será de tempo firme

Após o frio e as chuvas dos últimos dias, Juiz de Fora terá o fim de semana com temperaturas mais altas e céu claro entre nuvens. De acordo com meteorologista Renan Tristão, uma chegada de massa de ar frio e seco impede o desenvolvimento de instabilidades. As temperaturas variam entre os 14º e 16º graus durante a manhã. Já durante a tarde, as temperaturas variam entre os 27º e 30º.

O especialista alerta sobre a incidência dos raios UV, que podem prejudicar a saúde da pele. "A única coisa que eu poderia chamar a atenção é o alto índice de raios UV, pelo fato do tempo ficar mais aberto e ter mais sol. Esses raios Ultravioleta podem chegar até 11, que o nível extremo. Então as pessoas devem usar o filtro solar."