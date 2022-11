Divulgação Sesi - Sesi apresenta projeto de escola que será instalada no Bairro São Dimas

O projeto de instalação de uma escola do Sesi no terreno de 6 mil m², na Rua Francisco Romanelli, no Bairro Mariano Procópio avança par a próxima etapa, com a assinatura do protocolo de intenções para a construção marcada para a segunda-feira (21). A intenção é que a unidade atenda com Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio, com capacidade para 2 mil alunos.



A estrutura está em fase de aprovação de projeto, que terá investimento de R$35,5 milhões, conforme a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg- Regional Zona da Mata). Na sequência, será aberta a licitação para a obra. A intenção é construir um prédio que terá quatro pavimentos. A previsão de início das obras é abril de 2023, com a finalização em outubro de 2024. Segundo a Fiemg, o desejo é de que as aulas comecem no primeiro semestre de 2025.

O documento deverá ser assinado na segunda-feira (21)pela prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão; pelo presidente da FIEMG Regional Zona da Mata, Heveraldo Lima de Castro; e pelo gerente regional SESI/SENAI, Humberto Rezende.



A FIEMG reforça os investimentos que estão planejados para todo o estado, com reformas de escolas e construção de outras. Além da unidade em Juiz de Fora, há também uma outra unidade prevista para ser implantada em Barbacena.

Na Zona da Mata, estruturas de escolas do Sesi são reformadas, como a que já existe em Juiz de Fora e as unidades de Ubá, Ponte Nova e São João del-Rei. Para o presidente da Regional Zona da Mata da Fiemg, Heveraldo Lima de Castro, nova escola Sesi é uma grande conquista para Juiz de Fora e a Federação estava ansiosa por esse empreendimento, que atenderá a um antigo desejo da sociedade: a volta do ensino Sesi no município.