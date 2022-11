Foto: Renan Ribeiro - Policiais foram acionados para intervir no caso

Um jovem de 21 anos morreu e outros dois rapazes de 19 e 26 anos ficaram feridos na noite de sábado (20), no bairro Caiçaras III, na região Oeste de Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Militar, os três estavam em um bar quando um carro se aproximou próximo ao estabelecimento com duas pessoas armadas que efetuaram os disparos contra as vítimas.

Ainda de acordo com a PM, durante o crime, os três jovens entraram para dentro do estabelecimento na tentativa de se desviarem das balas, porém, foram atingidos, sendo a vítima fatal ferida com três perfurações no toráx, coluna e na região lombar.

Os outros dois jovens foram socorridos e levados para atendimento hospitalar. Ainda de acordo com a ocorrência, o jovem morto possuía passagens por tráfico de drogas e uma tentativa de homicídio. Câmeras de segurança flagraram a ação. Os suspeitos de cometerem o crime fugiram e não foram encontrados. O caso será investigado.

Tags:

Disparos de arma de fogo | Geral | Homicídio | Violência