Nesta terça-feira (22) a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) dará início aos serviços de remodelação de 100 metros da rede de água da Rua Queluz, no Bairro Eldorado. Até o começo de dezembro, a via receberá os novos tubos de PVC, com 60 milímetros de diâmetro, que irão aumentar a vida útil do sistema e reduzir a necessidade de manutenções. Durante esse período, será preciso interromper o abastecimento no bairro, de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 17h. O sistema será religado diariamente, tão logo o serviço esteja concluído, normalizando-se durante a noite.



Além disso, o trânsito na via estará parcialmente interditado, no trecho entre a Rua João Alexandre e a Travessa Pitangui, de segunda a sexta-feira, também de 8h às 17h. Desta forma, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) pede aos moradores que, se possível, retirem seus veículos da via antes do início dos serviços. Na sequência, os trabalhos seguirão para a Rua João Alexandre, que receberá outros 160 metros de novas tubulações de água.



As ações de remodelação de redes de água são realizadas ao longo do ano, seguindo uma programação de prioridades, quando é avaliada a necessidade de troca da tubulação. A análise leva em conta a antiguidade e o desgaste do material, o fato de o dimensionamento da rede já não ser compatível com o número de imóveis atendidos e os transtornos causados aos usuários do sistema, além dos custos de manutenção.



