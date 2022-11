Internet - Medidor de Vazão

Nesta quarta-feira (23) de 8h às 17h, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) irá instalar um medidor de vazão na sua estação elevatória de água no final da Rua Luiz Fellet, no Bairro Santo Antônio. A ação tem como objetivo ampliar o monitoramento remoto do sistema e o controle de perdas da Cesama, reduzindo desperdícios. Para a condução dos trabalhos, será preciso interromper o fornecimento de água local, o que pode comprometer o abastecimento na comunidade de Niterói e na parte alta do bairro Santo Antônio.



A previsão é de que o sistema seja regularizado durante a noite desta quarta.

Tags:

abastecimento de água | Afeta água Itu | Bairros região central | CIS Itu água | Interrupção | Obras adutora