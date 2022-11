Google Maps - Cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua Cesário Alvim

Em função da realização de uma obra emergencial da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), a partir de 8h desta quarta-feira (23) a Avenida Sete de Setembro será interditada no trecho entre as ruas Cesário Alvim e Luiza Colsera. A previsão é que o serviço seja concluído por volta de 13h.

Durante o período de interdição da via, as linhas 422 (Santa Cândida), 430 (São Sebastião/Via Bonsucesso), 431 (São Benedito), 432 (São Benedito), 433 (Vila Alpina) e 434 (Vila Alpina) terão seus itinerários alterados no sentido bairro/Centro.



Confira o trajeto temporário das linhas durante a obra:

...Rua Cesário Alvim, Av. Sete de Setembro(à direita), Avenida Brasil (margem esquerda), Ponte José Márcio de Paula Soares (Rua Benjamin Constant), Avenida Brasil (margem direita), Viaduto Augusto Franco...

Tags:

Buraco na rua | Campos dos goytacazes | Geral | Infraestrutura | Obstáculo | Prefeitura de campos