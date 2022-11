Pixabay - Abastecimento será interrompido em alguns bairros nesta terça-feira (22)

O fornecimento de água será interrompido pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), nos bairros Grajaú, Nossa Senhora Aparecida, São Tarcísio, Santa Rita e Três Moinhos, nesta terça-feira (22), entre 08h e 12h.

De acordo com a Cesama, será executado um serviço de manutenção no conjunto motobomba da sua estação elevatória de água na Rua João Henriques Vila Leal, no Bairro Vitorino Braga. A Companhia pede a população economize água durante os trabalhos. O abastecimento deve ser normalizado ao longo da noite de terça-feira.