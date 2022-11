A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) terá alterações no expediente e serviços nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo de futebol. A portaria Nº7 estabeleceu as diretrizes gerais, definindo o expediente normal das 7h às 13h na quinta, dia 24, e na sexta, dia 2 de dezembro, e das 7h às 11h na segunda, dia 28. Confira abaixo como fica o atendimento ao público e demais serviços nos dias das partidas do Brasil na primeira fase do Mundial:

Companhia de Saneamento Municipal (Cesama): A Agência de Atendimento ao público da Cesama, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 1001, Centro, funcionará em horário especial nos dias de jogos do Brasil. Na quinta, dia 24, e na sexta, dia 2 de dezembro, das 7h30 às 13h. Já na segunda, dia 28, o atendimento ao público será das 7h às 11h. As equipes operacionais e administrativas da companhia, exceto aquelas que trabalham em regime de escala, terão expediente até as 13h45 nos dias 24 e 2, e até as 12h, no dia 28 de novembro.

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb): As coletas seletiva e de lixo domiciliar funcionarão normalmente, sendo permitida aos servidores a interrupção do trabalho durante as partidas, com retomada às atividades ao final de cada jogo nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro. A varrição diurna seguirá o horário estabelecido na Portaria nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, atuando das 7h às 13h. Já no dia 28, as equipes atuarão das 7h às 12h. A varrição noturna iniciará a jornada normalmente às 13h nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, interrompendo os trabalhos durante os jogos e retomando logo após cada partida. No dia 28 de novembro, as equipes iniciarão os trabalhos às 16h. Turmas extras atuarão em locais que apresentarem maior demanda de limpeza na cidade após cada jogo, incluindo a região Central e os pontos comerciais da Zona Norte. Os setores administrativos, de capina, roçada, varrição diurna e os ecopontos de coleta de pneus e de recolhimento de restos da construção civil, seguirão os horários previstos na “Portaria nº 7 – SRH”, com expediente das 7h às 13h nos dias 24 de novembro (quinta-feira), das 7h às 11h no dia 28 de novembro (segunda-feira), e das 7h às 13h no dia 2 de dezembro (sexta-feira). Haverá uma equipe de sobreaviso para atender demandas emergenciais caso haja ocorrências provocadas por chuva.

Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização (Empav): A Empav terá equipes atuando na quinta, dia 24, e na sexta, dia 2, das 7h às 14h30. Na segunda-feira, 28, o expediente ocorre das 7h às 11h30.

Guarda Municipal (GM): A Guarda segue a escala operacional normal, estando as equipes dos turnos específicos de plantão.

Defesa Civil: A equipe da Defesa Civil estará de plantão. Em caso de emergência, disque 199. A Central de Atendimento permanece funcionando 24h.

Mercado Municipal: Na quinta, dia 24, e na sexta, dia 2 de dezembro, funcionará das 8h às 16h. Na segunda, dia 28, haverá funcionamento normal.

Feiras livres: Funcionam normalmente todos os dias, exceto no dia 28, já que não há feiras às segundas-feiras.

Restaurante Popular: Funcionará normalmente todos os dias.

Saúde: Os serviços de Urgência e Emergência do Pronto Atendimento Infantil (PAI), Regional Leste e Hospital de Pronto Socorro (HPS), bem como a Central de Regulação de Vagas Hospitalares permanecem em funcionamento normal 24 horas durante o período. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os departamentos de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente (DSMGCA) e do Idoso (Sasi) vão funcionar de 7h às 13h, no dia 24 de novembro; de 7h às 11h, no dia 28 de novembro; e de 7h às 14h, no dia 2 de dezembro. O Departamento de Saúde Mental (Desm), o Centro de Atenção à Saúde Mental (Casm) / Centro de Convivência Recriar (CCR), o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Leste e Caps I também vão funcionar de 7h às 13h, no dia 24 de novembro; de 7h às 11h, no dia 28 de novembro; e de 7h às 14h, no dia 2 de dezembro. O Caps Casa Viva funciona normalmente, com atendimento 24h. O Pam Marechal funciona de 7h às 13h, no dia 24 de novembro; de 7h às 11h, no dia 28 de novembro; e de 7h às 14h, no dia 2 de dezembro. As Vacinações contra a Covid-19 e de rotina funcionam nas UBSs e nos departamentos de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente e do Idoso, de 8h às 12h30, no dia 24 de novembro; de 8h às 10h30, no dia 28 de novembro; e de 8h às 12h30, no dia 2 de dezembro. Os Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) vão funcionar de 7h às 13h, no dia 24 de novembro; de 7h às 11h, no dia 28 de novembro; e de 7h às 14h, no dia 2 de dezembro. O Centro Odontológico de Atenção a Pacientes com Necessidades Especiais (Coape) funciona normalmente, em esquema de plantão.

Casa da Mulher: O centro de referência funcionará das 7h às 13h, na quinta-feira, 24, e na sexta, dia 2 de dezembro. Na segunda-feira, 28, o funcionamento será das 7h às 11h.

Assistência Social: Funcionarão normalmente os equipamentos de acolhimento da população em situação de rua, Centro Pop, acolhimento de crianças e adolescentes, bem como as casas de passagem. A Abordagem Social atua 24 horas, podendo ser acionada pelo telefone 3690-7770 ou 99807-0719. Os Cras, Creas e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) funcionarão das 8h às 14h na quinta, dia 24, e na sexta, dia 2 de dezembro. Na segunda, o horário será das 8h às 12h.

Conselhos Tutelares: Funcionarão em esquema de plantão, pelos telefones: Sul/Oeste: 98431-4793 Centro/Norte: 98429-4740; Leste: 98463-0980.

Funalfa: A sede da Funalfa, a Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima e a Biblioteca Municipal Murilo Mendes funcionarão na quinta, dia 24, e na sexta, dia 2 de dezembro, das 7h às 13h, e na segunda, dia 28, das 7h às 11h. O Museu Ferroviário funciona até as 14h na quinta, dia 24, até as 11h30 na segunda, dia 28, e até as 12h30 na sexta, dia 2, abrindo sempre às 9h. O Centro Cultural Bernardo Mascarenhas funciona nos três dias das 9h às 13h. O Centro Cultural Dnar Rocha, por sua vez, funcionará nas três datas das 8h às 14h. O Teatro Paschoal Carlos Magno funcionará na quinta, dia 24, e na sexta, dia 2, das 8h às 14h. Na segunda, dia 28, o espaço estará aberto das 8h às 11h e das 17h às 21h. A Praça CEU manterá, nos dias 24 e 2, a secretaria funcionando após as 14h, indo até as 19h. Na segunda, dia 28, após os jogos, serão realizadas apenas as aulas de vôlei, capoeira e ginástica, a partir das 17h. As demais aulas serão realizadas na parte da manhã.

Parque Municipal: O Parque Municipal funcionará até as 15h na quinta, dia 24, e na sexta, dia 2 de dezembro. Nas segundas o parque não funciona, permanecendo fechado para manutenção.

Museu Mariano Procópio: Na quinta, dia 24, e na sexta, dia 2, o Parque e o Museu fecharão às 13h, abrindo às 8h e 9h, respectivamente. Às segundas permanece fechado para manutenção interna.

Espaço Cidade: Na quinta, dia 24, e na sexta, dia 2 de dezembro, funcionará das 10h às 13h. Na segunda, dia 28, não haverá funcionamento.

Parque da Lajinha: Na quinta, dia 24, e na sexta, dia 2, o Parque da Lajinha funcionará das 8h às 15h. Às segundas o Parque da Lajinha permanece fechado para manutenção interna.

Departamento de Atendimento ao Cidadão: Na quinta, dia 24, e na sexta, dia 2 de dezembro, o funcionamento do DAC será das 7h às 13h. Já na segunda-feira, dia 28, o funcionamento será das 7h às 11h.