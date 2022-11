Em virtude dos jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022, a Câmara Municipal alterou o horário de atendimento nos serviços no Palácio Barbosa Lima e nos setores do Centro Administrativo. Nestas datas as Reuniões Ordinárias do período foram reagendadas para às 9h.

Confira os horários de atendimento:

24/11 - das 7h às 13h

28/11 - das 7h às 11h

02/12 - das 7h às 13h