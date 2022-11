A Copa do Mundo começou! O maior evento esportivo do globo já deu as caras e nesta quinta-feira (24) a Seleção Brasileira entra em campo contra a Sérvia às 16h na estreia do mundial. Confira abaixo alguns locais em Juiz de Fora que transmitirão ao vivo os jogos do Brasil.

Espaço Copa

Localizado no coração do Altos dos Passos, o Espaço Copa vai transmitir os jogos do Brasil com muita música ao vivo e bebida gelada para os clientes do espaço. Para assistir os jogos no local acesse o link para garantir seu ingresso clicando aqui.

Endereço: Rua Dom Silvério , 171 - Alto dos Passos

Privilège



A tradicional casa de shows Privilège irá transmitir todos os jogos do Brasil na Copa do Mundo. O espaço vai contar com muito futebol e música ao vivo. Para assistir os jogos no local acesse o link para garantir seu ingresso clicando aqui.

Endereço: Estr. Eng. Gentil Forn, 1000 - São Pedro

Cultural Bar

Presente no cenário noturno juiz-forano há muito tempo, o Cultural Bar também vai transmitir os jogos da seleção canarinho na Copa do Mundo. Para assistir os jogos no local acesse o link para garantir seu ingresso clicando aqui.

Endereço: Av. Deusdedith Salgado, 3955 - Teixeiras

Picanha Pimenta e Pinga

O Picanha Pimenta e Pinga também entrou em clima de Copa do Mundo e vai transmitir os jogos do Brasil. Para garantir uma mesa é necessário fazer uma reserva através do telefone (32) 3215-7755.

Para mais informações clique aqui.

Endereço: Av Eugênio do Nascimento, 310 - Aeroporto

Assunta

Nos dias dos jogos do Brasil, o Assunta vai contar com música ao vivo, espaço kids e muito mais. Para assistir as partidas no local acesse o link para garantir seu ingresso clicando aqui.

Endereço: Ladeira Alexandre Leonel, 221 - 301 - São Mateus.

Bar do Antônio

Com um Jiló tradicional e participante do Comida di Buteco, o Bar do Antônio também se preparou para transmitir as partidas da seleção brasileira na Copa com muita música ao vivo. O local ainda vai contar com double de chopp de 14h às 16h nesta quinta (24). Não é necessário fazer reserva. Para mais informações clique aqui.

Endereço: Rua José Lourenço, 1262 - São Pedro.

Armazém Du Peixe

Com unidades na Zona Norte e Aeroporto o Armazém du Peixe vai transmitir os jogos do Brasil em um telão para os frequentadores do espaço. Não é necessário fazer reserva. Para mais informações clique aqui.

Endereços: Zona Norte - Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 452 - Francisco Bernardino.

Aeroporto - R. Roberto Campos de Andrade Santos, 999 - Aeroporto.

La Cueva de Cervantes

No La Cueva a estreia do Brasil na Copa vai contar com muito samba e durante o jogo os telespectadores poderão contar com doubles de Caipirinha, Caipivodka, Chopp Brahma e Gin Tônica. Para garantir sua presença no espaço clique aqui.

Endereço: R. Cel. Antônio Teixeira de Carvalho, 127 - Novo Horizonte.

Cantinho Verde

Em contato com a natureza na cidade o Cantinho Verde Pesqueiro e Restaurante vai transmitir as partidas do Brasil no seu espaço. O local garante muita cerveja gelada e comida boa. Não é necessário fazerr reserva. Para mais informações clique aqui.

Endereço: Rua Verônica Freguglia, 1001, G13 - Granjas Triunfo.

Bar do Marquim

Participante do Comida di Buteco, o Bar do Marquim entrou no clima de Copa e vai transmitir os jogos do Brasil em seu espaço. Para maior conforto é necessário fazer reserva. Para mais informações clique aqui.

Endereço: Rua Santo Antônio, 10 - Centro.

Cervejaria Escola Mirante

A Cervejaria Escola Mirante vai contar com muita música ao vivo após os jogos do Brasil. Para mais informações sobre reserva clique aqui.

Endereço: BR0-40 Km 796.7 - Salvaterra

Cervejaria Barbante

Para assistir os jogos do Brasil uma coisa a Cervejaria Barbante garante, o chopp liberado, 1h antes e depois das partidas da seleção. Para garantir sua reserva clique aqui.

Endereço: Av. Senhor do Passos, 1585 - São Pedro.