O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) vem alertando os beneficiários sobre possíveis golpes através de mensagens via telefone, e-mail, SMS e WhatsApp e instituições bancárias com sinalização de crédito da instituição.

O Instituto afirma que não faz contato com os servidores por e-mail e/ou WhatsApp para tratar de assuntos sobre benefícios e pagamentos e não solicita a nenhum beneficiário que entre em contato por meio telefônico ou link.

Os servidores recebem o pagamento pela instituição credenciada do Governo do Estado de Minas Gerais, apenas em contas bancárias do beneficiário. A instituição ainda reforça que as formas de comunicação oficiais são os canais de relacionamento pelo telefone 155 ou de forma presencial nas unidades regionais.

Além disso, é possível também realizá-lo de maneira mais prática e rápida, pelo computador ou celular, através do App do Ipsemg – disponível para usuários iOS e Android, ou acessar o próprio este link.

O Ipseng reforça que em caso de solicitação de qualquer tipo de pagamento ou depósito por serviço, o beneficiário deve registrar Boletim de Ocorrência.

Alerta | golpe | Servidor