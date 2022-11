Com manutenção agendada para esta sexta-feira (25), a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) realizará uma suspensão no fornecimento de energia para o o distrito de Valadaresentre as 12h e as 16h. Além da distribuição de energia, o funcionamento do sistema de captação de água da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) que atende o local também será afetado, interrompendo o abastecimento na localidade ao longo do dia.



Em função da necessidade do reparo, a Cesama pede a compreensão dos moradores para que economizem água até que os serviços da Cemig estejam concluídos. A previsão é de que o fornecimento de água local seja regularizado durante a noite desta sexta.



Tags:

Geral