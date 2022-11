Um detento, de 36 anos, foi acusado de tentar subornar um policial penal após vistoria em sua cela, nesta quarta-feira (23) em Juiz de Fora.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a tentativa de suborno aconteceu em uma das celas da Penitenciária de Juiz de Fora I - José Edson Cavalieri, após ter sido encontrado e apreendido um celular, um carregador e um fone de ouvido. Após a apreensão o detento, ofereceu R$3 mil para o policial penal para manter os objetos proibidos.

Ainda, de acordo com a Sejusp, a unidade prisional confeccionou o Registro de Evento de Defesa Social (Reds) de corrupção ativa e instaurou um procedimento administrativo interno para apurar as circunstâncias do ocorrido.

O detento passará pelo Conselho Disciplinar da unidade e poderá sofrer as penalidades administrativas cabíveis. Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Civil, responsável pela investigação criminal.

Tags:

Detento recapturado | Henry Borel | Monique Medeiros