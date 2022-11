Um acidente entre uma Hillux e um CRV acabou com um Jet-Ski parando na varanda de uma casa na noite deste domingo (27) no bairro Araújo em Juiz de Fora.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o Jet-Ski estava acoplado na Hillux e com impacto se soltou e foi de encontro ao muro da casa, parando na varanda. Não foram informados quantas vítimas estavam envolvidas no acidente, mas segundo os Bombeiros elas estavam fora dos veículos, sem ferimentos aparentes e recusaram atendimento do SAMU. O condutor do CRV não estava no local na hora que corporação chegou.

Ainda, de acordo com os bombeiros, os mesmos realizaram a prevenção e controle do trânsito até a chegada da Polícia Militar

FOTO: Redes Sociais - Reprodução

FOTO: Redes Sociais - Reprodução

Redes Sociais - Reprodução Redes Sociais - Reprodução

Tags:

Furto | Geral | Guarus | Jet ski | Lazer | Moto aquática | Normas | Portaria