A Polícia Militar reuniu militares que realizam policiamento a pé e motorizado de diferentes unidades da 4ª Região de Polícia Militar (4ª RPM) para o lançamento oficial da Operação Natalina em Juiz de Fora, no Parque Halfeld, Centro, nesta segunda-feira (28). A intenção, conforme a PM é reforçar as atenções nos principais centros comerciais da cidade. Para isso, 160 policiais ficaram exclusivamente dedicados aos locais que concentram maior movimentação de pessoas.



Há a expectativa de ampliação na presença de pessoas nesses espaços, em função das férias escolares, festas de fim de ano, pagamento do 13º salário e aumento de fluxo de mercadorias no período, que exigem um maior cuidado da população. Circulação que costuma atrair a atenção dos infratores. Nesse sentido, o reforço no policiamento visa a manter a população orientada para adotar medidas de autoproteção. Os policiais que participaram do lançamento das ações entregaram material informativo aos pedestres na região do Calçadão. A PM frisa que a segurança é uma soma de fatores, que necessita da participação de toda a população.

Da mesma forma como têm ocorrido nos anos anteriores, a Polícia Militar desenvolveu as operações Natalina e Férias Seguras, em todos os 856 municípios de Minas Gerais, com atividades pautadas no princípio da antecipação e mapeamento das zonas quentes de criminalidade, sempre com observância da filosofia da polícia orientada por resultados.





Tags:

Geral