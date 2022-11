O galho de uma árvore caiu na Avenida Rio Branco, entre a Rua Santa Rita e a Braz Bernardino na pista sentido Bom Pastor/Centro no início da tarde desta terça-feira (29), no Centro de Juiz de Fora.

O trânsito permaneceu interditado, sendo desviado o fluxo de veículos para a Rua Braz Bernardino. Agora, servidores do Demlurb e Empav fazem a remoção dos galhos e folhas na via que funciona em meia pista. Não houve feridos no local ou danos materiais.

