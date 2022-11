Um buraco na rua Demétrio Francisco, no bairro Boa Vista, em Juiz de Fora, estaria trazendo desconforto aos moradores da via. De acordo com testemunhas, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) teria aberto o buraco na última segunda-feira (28), porém, no dia seguinte, o buraco não teria sido fechado.

Em nota, a Cesama informou que realizou serviços no último dia 28 de novembro, e, conforme procedimento padrão, aterrou a vala para posterior recomposição asfáltica. Porém, com as chuvas, o material do aterro da vala foi levado. A companhia irá recompor a vala novamente e providenciar o asfaltamento.





Foto: Isabella Cesso - Buraco foi aberto pela Cesama no último dia 28 Divulgação - Buraco no bairro Boa Vista

