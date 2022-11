Usuários que terão suas identidades resguardadas entraram em contato com a ACESSA.COM na tarde desta terça-feira (29), para fazer uma queixa sobre a demora no atendimento e a lotação na UPA do Bairro Santa Luzia.Um deles informou que havia pessoas que chegaram às 8h na unidade e não foram chamadas para a consulta até a tarde.

"A responsável pela triagem nos disse que a espera para atendimento tem demorado em torno de 4 horas." Por meio de nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Luzia funciona neste momento com sua equipe completa."Todos os pacientes neste momento que aguardam por atendimento em clínica médica, estão classificados como não urgentes, e poderiam ser atendidos na Atenção Básica", informou o Município.

O comunicado destaca: "A PJF vem trabalhando bravamente para garantir melhor atendimento aos nossos usuários SUS. Porém, os usuários classificados como urgência e emergência são sempre atendidos prontamente, o que pode ocasionar atraso no atendimento para os pacientes classificados como pouca ou nenhuma urgência."