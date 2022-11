O Aeroporto da Zona da Mata ampliará a oferta de voos a partir de 12 de dezembro, com o retorno dos voos com destino a Belo Horizonte. Os embarques com destino ao Aeroporto de Confins (MG), serão realizados pela Azul Conecta, empresa da Azul Linhas Aéreas. A companhia informou que as operações de segunda a sexta-feira com pouso na Zona da Mata às 18h50 e partida para Belo Horizonte às 19h20, com aeronaves do tipo Caravan, que possuem capacidade para até 9 passageiros.



Atualmente, conforme o Aeroporto, as companhias Azul, Gol e Latam operam voos regulares para Viracopos (SP), Congonhas (SP) e Guarulhos (SP), respectivamente. A decisão de ampliação ocorre após um aumento da procura por horários, que bateu a marca de 166% em relação a 2022.





De acordo com o Aeroporto, entre janeiro e outubro deste ano, mais de 81 mil passageiros já embarcaram e desembarcaram no terminal. No ano anterior, no mesmo período, um total de 30.500 passageiros foram atendidos. Para a superintendência do espaço, o desempenho positivo reforça o potencial da região, voltada para a vocação de turismo de negócios. Além disso, a busca por passagens aéreas indica a capacidade de realização de viagens de lazer, com estabilidade de movimentação até mesmo nos fins de semana e feriados.





Tags:

Aeroporto | Aeroporto do Galeão | América do Sul | Azul | casos de covid-19 | Companhias aéreas | Coronavíru | Coronavírus | covid-19 | Gabinete de Intervenção Federal | Galeão | Geral | Litoral | Paandemia | Pandemia | Rio de Janeiro | Vacinação contra sarampo | Voos