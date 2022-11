A Ouvidoria Municipal de Saúde vai ser transferida temporariamente para o Prédio do Espaço Cidade, que fica na Avenida Barão do Rio Branco, 2.234, no antigo Paço Municipal. A alteração está prevista para permanecer desta forma por um período de 15 dias. As atuais dependências da Ouvidoria de Saúde passarão por obras e a mudança foi necessária para executá-las.



Para protocolar reclamações na Ouvidoria de Saúde, é necessário fazer contato por meio do telefone 136. Orientações são oferecidas pelo telefone (32) 3690-8135 ou pelo e-mail: ouvidoriadesaudejf@yahoo.com.br.

