Intervenção emergencial da Secretaria de Obras na Rua Santo Antônio quase na altura da esquina com a Rua Oscar Vidal, causa retenção no Centro na tarde desta quarta-feira (30). A fila de carros se estende pela via, embora a pista da direita esteja operando normalmente, com o tráfego orientado por agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, que trabalham para diminuir a retenção no trecho . A princípio trata-se de uma calçada que está cedendo, onde há uma tubulação de gás. Uma equipe da Cemig também acompanha a obra, para apoiar e prevenir acidentes com a rede elétrica, enquanto o serviço é executado.