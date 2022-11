Um acidente na Rua Coronel Vidal, nos fundos do Terminal Rodoviário Miguel Mansur, no Bairro São Dimas causa congestionamento na tarde desta quarta-feira (30). Informações preliminares indicam que pelo menos duas pessoas se feriram em função do sinistro. Uma equipe do Samu está no local e realiza o atendimento das vítimas. A fila de congestionamento causada pela interrupção do tráfego no local é extensa. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana estão no local coordenando o trânsito.





Tags:

acidente | Acidente de moto | Acidente de trânsito | Batida | Castello | Itaboraí | Itu | Niterói | Raposo Tavares | Rio de Janeiro | São gonçalo | Sorocaba | trânsito