O Comboio do Bem, iniciativa que se dedica a reunir as forças de segurança, amigos, voluntários e a sociedade de Juiz de Fora para promover uma ação de Natal para instituições que atuam no atendimento à crianças com deficiência, realizou a sua 21ª edição nesta sexta-feira (2), com um recorde de pessoas alcançadas. O comboio iniciou a ação às 7h e passou Apae JF, Escola Estadual Maria das Dores, Educandário Carlos Chagas e os institutos Bruno e Vitória.



Neste ano, foram apadrinhadas 699 cartinhas dos assistidos por essas instituições. Ao todo, foram quase 2.100 presentes entregues e 28 mil fraldas.

"São mais de 135 mil reais em doações. É sempre bom saber que as pessoas confiam na ação. É muita responsabilidade. Estou há seis meses fazendo reuniões, pegando cartas, comprando presentes, correndo atrás de doação de fraldas, parcerias. São muitas empresas que ajudam. Mas quando olhamos as crianças, as famílias, a alegria, não tem preço que pague", ressalta o idealizador da iniciativa, William da Mata Pimentel, conhecido como William Boy.

Os presentes saíram do Batalhão do Corpo de Bombeiros, escoltados por um grande comboio de veículos, formado por motos, viaturas e caminhões de órgãos de esferas municipais, estaduais e federais da área de Segurança Pública: Bombeiro Militar, Exército Brasileiro, Guarda Municipal, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Receita Estadual, Samu e Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU).

Além das entidades parceiras, o comboio também conta com a presença de voluntários que auxiliam na entrega dos presentes. Ao todo, são cerca de cem pessoas envolvidas, dentre elas dois papais e duas Noeis. O trajeto da programação começou com café da manhã no 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros passou pelo 2° batalhão de PMMG, onde a E.E Maria das Dores e a APAE/JF receberam os presentes e fraldas. Foi feita uma parada para o almoço e, sem seguida, foi feita a saída para o restante das entregas, na quadra do 10º BI, onde as instituições Instituto Bruno, Instituto Vitória e Educandário Carlos Chagas receberam seus presentes e fraldas.