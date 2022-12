Cerca de 370 clientes estão sem energia elétrica na região Central de Juiz de Fora. De acordo com a Cemig, houve um defeito na rede subterrânea que atende a região. Ainda de acordo com a companhia, equipes especializadas já estão no local para reparar os danos. A causa ainda está em apuração e não há previsão de quando o abastecimento de energia será restabelecido.

