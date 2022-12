Um homem de 44 anos morreu após ser baleado dentro de um bar no bairro Santa Efigênia, na região Sul de Juiz de Fora, na manhã do último sábado (03). De acordo com a ocorrência, o proprietário do estabelecimento informou que estava no local quando ouviu um barulho e em seguida, a vítima entrou correndo, ensanguentada. Ainda de acordo com a PM, uma mulher, de 31 anos, também foi alvejada com um tiro de raspão na orelha. Ao chegarem no local, os agentes já encontraram o corpo da vítima caída no chão. O SAMU constatou o óbito do homem. Já a mulher alvejada com um tiro de raspão abandonou o local sem atendimento médico.

Mais tarde, durante a noite de sábado, a PM encontrou o suspeito de ter cometido o crime. O jovem de 22 anos, foi preso no bairro Bela Aurora, também na região Sul da cidade. Ao ser encontrado pela PM, o rapaz confessou o crime. O suspeito já possui várias passagens pela polícia, por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, homícidio, entre outros. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e levado para a delegacia.