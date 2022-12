Quatro ocorrências roubos foram registrados entre às 22h56 do sábado (3) e às 8h12 do domingo (4), de acordo com a Polícia Militar. O último crime aconteceu na BR-040, na altura da Fazendinha de São Pedro, quando um homem de 55 anos foi surpreendido por duas pessoas, uma delas estaria armada. A dupla anunciou o roubo e levou a bicicleta e o celular da vítima, fugindo na sequência.

Mais cedo, por volta das 3h40, do domingo (5) duas mulheres de, respectivamente, 33 e 36 anos estavam no Bairro Aeroporto, Cidade Alta, aguardando um carro de aplicativo, quando um homem armado anunciou o roubo e levou o celular, uma bolsa, chaveiro, cartão de crédito, documentos e dinheiro.

O terceiro caso aconteceu na Avenida Deusdedith Salgado, no Cascatinha, Zona Sul. Uma mulher de 30 anos passava próximo ao número 1.226, quando foi abordada por dois homens que utilizaram força física para roubar o celular da vítima e fugir na sequência.

A última ocorrência aconteceu no loteamento Terra Nostra, que fica próximo ao Bairro Previdenciários, na Zona Sul. Ao parar no ponto final, o ônibus da linha Previdenciários/129, um infrator entrou e, simulando estar armado, anunciou a ação contra um cobrador de 41 anos e um motorista de 50 anos. Ele subtraiu R$150 e fugiu na sequência.

Em todas as quatro situações a Polícia Militar realizou rastreamento em busca dos autores.



