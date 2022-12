Um homem de 35 anos morreu na manhã desse domingo (4), no Bairro Linhares, na Zona Leste da cidade. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime passou em um carro e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima. O chamado ocorreu por volta das 10h55. O Samu compareceu para prestar atendimento, no entanto, o homem morreu no local. A perícia realizou os trabalhos de praxe e, em seguida, com o autor identificado, passou a realizar rastreamento.

Ainda segundo a PM, entre os envolvidos havia registro de ameaça, porém, não foi informada a motivação do crime.

Em outro ponto do mesmo bairro, pouco tempo antes, um homem de 37 anos foi atingido com tiro de arma de fogo na manhã do domingo (5). O autor, segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), é um adolescente de 17 anos. A vítima foi encontrada no chão, com um ferimento no rosto em razão do disparo. Ela foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) e a perícia compareceu ao local. A motivação do crime não foi informada, mas a PM realizou rastreamento para deter o jovem que já está identificado.

A política em Campos dos Goytacazes | Delegacia de homicídios