Uma gestante de 31 anos foi resgatada pela PM na manhã desta terça-feira (06), após ter caído nas águas do Rio Paraibuna, na altura do Parque de Exposições, na região Norte de Juiz de Fora. De acordo com a PM, populares acionaram a viatura e relataram que havia uma pessoa se afogando no rio. Um policial militar que estava atendendo o chamado, ao avistar a vítima sendo arrastada pela correnteza, pulou nas águas e conseguiu resgatar a mulher.

Ainda de acordo com a PM, tanto a vítima quanto o policial receberam atendimento através da ingestão de coquetéis para evitar a contaminação.