Acontece na próxima quinta-feira (08) uma homenagem com a Medalha Prefeito Tarcísio Delgado. De acordo com a Câmara Municipal, 19 pessoas irão receber as honrarias por terem se destacado em ações de inclusão social, promoção da vida e da dignidade humana. O evento acontece em sessão solene no Plenário da Câmara, às 19h30.

O primeiro homenageado a receber a medalha foi o próprio ex-prefeito de Juiz de Fora Tarcísio Delgado. Realizada anualmente em referência ao Dia Nacional da Inclusão Social no Brasil, 10 de dezembro, a honraria é concedida a até 19 pessoas escolhidas pelos vereadores.



Acompanhe a lista dos homenageados:

Antonio José de Magalhães

Associação Projeto Segredo da Vitória

Centro Cultural de Capoeira Abolição

Cleusa Resende de Oliveira

Diva Chaves Sarmento

Honório José de SáIrene Aparecida Vitorino

Makerley Arimatéia

Marcelo Guedes Barra

Maurício Henrique Pinto de Oliveira Delgado

Projeto de Extensão Planet&Ar – SUPREMA

Projeto Sol – Abraçando a Vida

Regina Célia Moreira MarinhoRogério Cascão Costa

Rosângela Pereira Gonzaga do Carmo

Tânia Alves

Tânia Franklin Pedroso

Valéria Vasconcelos Vieira

Vera Monteiro de Castro Amaral