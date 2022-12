Com dados coletados entre outubro e novembro, o terceiro Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) de 2022, apontou índice de infestação de 2,8, classificado como de "médio risco” pelo Ministério da Saúde. A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) que executa a pesquisa, no entanto, destaca que outros municípios, inclusive alguns da microrregião, apresentaram surtos da doença, o que significa que a cidade se encontra em uma situação melhor.

Juiz de Fora contabiliza 203 notificações, sendo 98 casos confirmados de dengue em residentes, número considerado dentro do esperado para o período epidêmico. A PJF atribui o resultado ao ao trabalho desempenhado pelos Agentes de Combate às Endemias (ACE), vinculados à Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SSVS), da Secretaria de Saúde (SS), nas ações de prevenção, monitoramento e bloqueio de focos.

A maioria dos focos estão dentro nas residências, conforme destaca a PJF. O tipo de depósito mais frequente foram vasos/frascos com água, pratos, garrafas retornáveis, considerados depósitos móveis, seguidos de obras, calhas e estruturas abandonadas ou em desuso.

O subsecretaria de Vigilância em Saúde reforça que 95% do combate às arboviroses começa em casa e depende diretamente da população. Por isso, o órgão reitera o pedido de que cidadãos tirem os famosos dez minutos semanais para limpeza de calhas e eliminação de outros criadouros nas residências, além de receber os agentes de endemias e manter os ambientes sempre limpos. Outra observação feita a partir do levantamento é o aumento no número de casas fechadas e recusas, por isso a importância de conscientização e apoio da população para controle dos vetores.

O LIRAa consiste em um método simplificado para obtenção rápida de indicadores entomológicos e permite conhecer a distribuição do vetor Aedes aegypti dentro da região. Com o nível de infestação, a SSVS/SS consegue traçar as estratégias de combate, como ações de mobilização social, mutirão de limpeza, vistorias e ações em conjunto de fiscalização, ações educacionais e campanhas de conscientização.

Tags:

Aedes Aegypti | Campos RJ | CCZ | Dengue | Geral | LIRAa | Mosquito | Prevenção | Quissamã | Saúde | SMS | Vigilância em Saúde