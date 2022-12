O horário estendido para atender a população no Natal foi divulgado pelo Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF) nessa quinta-feira (7). Conforme órgão, na semana que antecede a data, o funcionamento será de 8h às 20h, nos dias 20, 21, 22 e 23. Na véspera do feriado, no sábado (24) e também no sábado anterior (17), o comércio funciona das 8h Às 18h. Nos dias 11 e 18 o funcionamento será das 10h, às 16h. No caso do domingo (18), poderá haver alteração, caso a Seleção Brasileira avance para a final da Copa do Mundo do Catar.