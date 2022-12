Dois roubos foram registrados nessa quarta (07) em Juiz de Fora.

A primeira ocorrência aconteceu no bairro Jardim de Alá no início da tarde de quarta (07). De acordo com a Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 50 anos, andava pela Rua Adolfo Leonel quando foi abordada por dois suspeitos, um deles armado com uma faca, que roubaram o aparelho celular e fugiram. Ninguém foi preso.

A segunda ocorrência foi registrada no bairro Nossa Senhora de Lourdes no fim da noite de quarta (07). Segundo a Polícia Militar, a vítima, um homem de 26 anos frentista de um posto de combustíveis, relatou que dois suspeitos chegaram ao local, um deles armado com uma arma de fogo, roubaram a quantia de R$409 e fugiram. Ninguém foi preso.





