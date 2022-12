Um homem que ainda não teve a idade confirmada foi preso na manhã desta sexta-feira (9) pela tentativa de assalto à uma casa lotérica na Rua Halfeld, no Centro. De acordo com a Polícia Militar, a ação delituosa se deu quando o estabelecimento era aberto. O suspeito tentou forçar o funcionário a continuar dentro da lotérica.



Segundo o trabalhador, o autor não disse nada, não exibiu arma, nem conseguiu retirar nenhum bem da lotérica. O infrator saiu, atravessou a via em direção a uma motocicleta, onde o comparsa o estava aguardando. No entanto, o veículo não funcionou. Eles a abandonaram na Rua Halfeld e seguiram correndo pela Avenida Getúlio Vargas. Ao chegar na esquina com a Rua São João, um dos suspeitos sacou uma arma de fogo e a apontou para um motorista que estava parado no semáforo. Ele tentou abrir o carro e entrar, mas o condutor arrancou, impedindo o roubo. A porta do carro foi danificada.

A moto usada pela dupla foi roubada na quinta-feira (8). O proprietário do veículo foi orientado a comparecer à Delegacia para realizar perícia no veículo. Na sequência os dois autores abordaram um motociclista, roubaram o veículo e fugiram na direção do Bairro Vila Ideal.

Toda a ação foi acompanhada por uma testemunha, que seguiu a motocicleta até a Rua Osório de Almeida, onde a perdeu de vista. Na via, ela encontrou uma viatura e repassou todos os dados observados para uma equipe da Polícia Militar.

A testemunha continuou buscando informações sobre o paradeiro da dupla e diante das indicações recebidas por transeuntes, conseguiu localizar os infratores em uma loja na Avenida Francisco Valadares, onde os dois saíram com roubas diferentes das que usavam no momento da tentativa de assalto. Na loja havia três pessoas. Apenas uma delas saiu e voltou a trafegar na moto roubada.

A Polícia Militar compareceu à loja informada pela testemunha. Questionado sobre sobre as informações, o responsável pelo estabelecimento negou envolvimento. Ele relatou que abriu a loja mais cedo do que o costume e dois desconhecidos estiveram no local. Porém, outras testemunhas reconheceram o homem como auxiliar dos autores, permitindo que eles trocassem as roupas em sua loja e ajudando na fuga. O comerciante foi preso. A moto recuperada foi removida e um carro usado pelo lojista para colaborar com os infratores foi apreendido.















