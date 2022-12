A coleta 'conteineizada' será realizada no Centro, neste domingo (11), em função do horário estendido do comércio para o Natal. A medida também será adotada no domingo seguinte (18). Segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), em dezembro a coleta noturna é reforçada de forma reiterada, para dar apoio ao comércio nesse período.



Com o objetivo de manter a cidade limpa, a partir das 14h, os servidores do Demlurb levarão os contentores para as ruas que contam com o serviço no Centro, como forma de evitar o acúmulo de resíduos nas vias. Já os caminhões compactadores que fazem a coleta da região, começarão a circular a partir das 18h, atendendo, inclusive, toda a extensão das avenidas Barão do Rio Branco, Itamar Franco e a rua São Mateus.