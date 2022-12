Foi com muita música, luz e emoção que a Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) deu início às festividades de final de ano, o Dezembro Festa e Luz, na tarde e desta quarta-feira (7).

A abertura do evento natalino da Casa Legislativa contou com a participação dos corais dos Curumins, do Centro de Convivência do Idoso da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac) e das Meninas Cantoras do Colégio Santa Catarina. A magia do Natal ficou completa com a chegada do Papai Noel e com a inauguração da iluminação festiva que decora a fachada do Palácio Barbosa Lima.O presidente da CMJF, vereador Juraci Scheffer (PT), abriu o evento lembrando dos últimos dois anos de pandemia e destacou “a alegria de estar vivendo um momento de mais tranquilidade e muita esperança para 2023”. “Fico muito feliz em ver como está bonito o nosso prédio e também estou ansioso para ouvir os corais”, disse.

Os parlamentares André Luiz (REPUBLICANOS), Bejani Júnior (PODE), Cida Oliveira (PT), Cido Reis (REDE), Dr. Antônio Aguiar (UNIÃO), João Wagner Antoniol (PSC), Julinho Rossignoli (PP), Laiz Perrut (PT), Marlon Siqueira (PP), Maurício Delgado (UNIÃO), Nilton Militão (PSD), Pardal (UNIÃO), Protetora Kátia Franco (REDE), Tallia Sobral (PSOL), Tiago Bonecão (CIDADANIA), Vagner Oliveira (PSB) e Zé Márcio Garotinho (PV) também participaram da festa.

Com muita alegria e entusiasmo, o coral formado por 180 crianças e adolescentes dos Curumins ocupou as escadarias da Câmara e apresentou um repertório diverso composto por músicas natalinas e também do cancioneiro popular. A apresentação foi acompanhada pelas vozes do coral do Centro de Convivência do Idoso e brindada com a chegada do Papai Noel. Para completar o momento, as luzes que decoram a fachada da Câmara Municipal foram acesas, surpreendendo e encantando a todos. O projeto de iluminação deste ano foi assinado pelo artista Wagno Gáudio e conta com 30 mil microlâmpadas de led.

Para fechar a noite, o coral das Meninas Cantoras do Colégio Santa Catarina levaram suas vozes para o hall do Palácio Barbosa Lima e emocionaram os presentes com canções natalinas. O projeto existe desde 2004 e conta com 32 meninas regidas por Bethânia Guedes. A cantata também inaugurou a decoração interna da Casa Legislativa.

Dezembro Festa e Luz

Durante o mês de dezembro, a Casa Legislativa realizará uma sequência de atividades. Serão cantatas, solenidades diversas e, finalmente, a inauguração das obras de melhoria do Palácio Barbosa Lima, prédio histórico bem no coração de Juiz de Fora, assim como a nova iluminação na edificação. Confira abaixo a programação completa

- Segunda (12) às 17h30: Cantata de Natal com apresentação de corais na escadaria da Câmara Municipal: Flautistas do Colégio Academia, Coral Cesama, Coral da Igreja Metodista.

- Quarta (14) às 9h: Inauguração da recuperação da galeria dos ex-presidentes e da galeria das vereadoras.



- Sexta (16) às 12h: Inauguração do estúdio da JFTV Câmara, Inauguração do Sedecon, Apresentação artística na escadaria da Câmara Municipal.



- Terça (20) às 19h: Inauguração da reforma e requalificação do Palácio Barbosa Lima, sede da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Coquetel de lançamento do Salão Nobre Raymundo Nonato Américo Mendes.

Tags:

Agenda | Bom Velhinho | Bruno Reis | Cadastro Integrado de Projetos de Investimento | Caderneta de Poupança | CDC | Centro Sorocaba | Cidade da criança | Concerto imersivo | Cultura | Decoração | Decoração e iluminação | Decoração natalina | dezembro | é inaugurado | Fratus Vinícius Lanza | Geral | ISL | Itaboraí Plaza | Itaipu Multicenter | Jhennifer Alves | Jornal de Jundiaí | Luzes | Maricá | Maxi Shopping Jundiaí | música clássica | natação | Natal | Natal iluminado | Natal nevado | Natal praças | Nçalves | Orquestra | Orquestra Petrobras Sinfônica | Orquestrando a Vida | Paço Municipal | Papai Noel | Partage Shopping São Gonçalo | Pátio Alcântara | Petrobras | Praça | Praça Coronel Fernando Prestes | Prefeitura de Maricá | Prefeitura de Sorocaba | Presidente do TST | Recife | Reis Magos | Robson Conceição | Shopping cidade sorocaba | Shoppings | Sorocaba | Turne