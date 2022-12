Um homem, de 27 anos, tentou matar a companheira, de 21, na madrugada deste sábado (10) no bairro Ipiranga, Zona Sul de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, vítima e suspeito teriam discutido por conta de ciúmes do homem para com a mulher, momento em que este deu uma facada no tórax da vítima.

Ainda, de acordo com a PM, a mulher conseguiu se trancar no banheiro até a chegada do SAMU. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

A faca utilizada no crime foi apreendida e o homem preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão.

feminicídio | Geral | Homem é preso por feminicídio | Polícia | prisão | Realengo