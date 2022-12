Um cobrador de ônibus, de 43 anos, foi roubado dentro do coletivo na noite desta sexta (09) na Estrada União Indústria no Granjas Primavera em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, cobrador do coletivo da linha 302, bairro Floresta, relatou que o motorista, de 40 anos, parou no local e um suspeito entrou no ônibus armado com uma faca e anunciou o roubo. O assaltante levou a mochila da vítima que continha documentos e dinheiro e fugiu.

Até o momento ninguém foi preso.



