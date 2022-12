Um homem, de 36 anos, foi atingido de raspão no pescoço dentro de casa, por uma bala perdida na noite deste sábado (10) no bairro Araújo em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava sentada na mesa de jantar conversando com outra pessoa, quando de repente, sentiu algo em seu pescoço e ao virar para o lado viu o buraco causado pela bala no rebaixamento de gesso da residência e o projétil no chão.

Por se tratar de um ferimento de raspão a vítima dispensou atendimento médico. A perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. Não há informações de onde a bola pode ter partido.

